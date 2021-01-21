В подмосковном городе Люберцы ФСБ задержала десятиклассника и студента колледжа, которых подозревают в подготовке нападения на школы.
Читайте такжеВ России подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского садаОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.
«У них нашли два орудия для стрельбы, изготовленных кустарным способом, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки. Оба подростка воспитывались в благополучных семьях и на учёте в полиции не состояли», – говорится в сообщении.
Задержание подростков в России: что еще известно
По данным Telegram-канала 112, подростки готовили массовые расстрелы в школах.
Отмечается, что 16-летние парни «насмотрелись на YouTube роликов с массовыми расстрелами в школах и прониклись:
«Начали всерьез разрабатывать планы нападений на образовательные учреждения, обсуждали, как будут убивать педагогов и учеников при помощи холодного и огнестрельного оружия».
При обыске у подростков нашли 2 самодельных пистолета, 9 петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram