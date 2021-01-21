При обыске у них нашли самодельные пистолеты, петарды с металлическими пулями и футболку с надписью "Естественный отбор".

В подмосковном городе Люберцы ФСБ задержала десятиклассника и студента колледжа, которых подозревают в подготовке нападения на школы.

Читайте такжеВ России подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского садаОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.

«У них нашли два орудия для стрельбы, изготовленных кустарным способом, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки. Оба подростка воспитывались в благополучных семьях и на учёте в полиции не состояли», – говорится в сообщении.

Задержание подростков в России: что еще известно

По данным Telegram-канала 112, подростки готовили массовые расстрелы в школах.

Отмечается, что 16-летние парни «насмотрелись на YouTube роликов с массовыми расстрелами в школах и прониклись:

«Начали всерьез разрабатывать планы нападений на образовательные учреждения, обсуждали, как будут убивать педагогов и учеников при помощи холодного и огнестрельного оружия».

При обыске у подростков нашли 2 самодельных пистолета, 9 петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

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Автор: Катерина Шварц