Путин употребил цитату из песни российской группы об изнасиловании.

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова российского президента Владимира Путина в адрес украинских властей "терпи, моя красавица".

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны", - прокомментировала Шимоните.

Накануне Белый дом заявил, что любая шутка об изнасиловании независимо от того, кто его сказал, "вызовет возмущение".

Пресс-секретарь Администрации Джен Псаки подчеркнула, что США никогда не молчат, когда российские топ-политики публично врут: "Замечу, что мы никогда не сдерживали обеспокоенности относительно ложности некоторых заявлений, которые исходят из уст президента Путина и представителей российского правительства, а также воинственной риторики, которая выходит из их ртов".

Путин процитировал строчку "терпи, моя красавица" с неоднозначной песни группы "Красная плесень" во время итоговой пресс-конференции с Макроном в Москве 7 февраля.

Фраза касалась нежелания Киева уступать России в "Минских соглашениях": "В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!"

Российская пресса обратила внимание на скрытый намек изнасилования, о чем говорится в уже упомянутой песне.

В ответ представитель российского президента Дмитрий Песков версии СМИ опроверг: "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и я думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала из русского фольклора".

Зеленский ответил, что в заявлении Путина был "уже перебор".

Путин позже отреагировал на огласку в сети. Российский глава утверждает, что заявление "не имело никакого личного измерения".

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