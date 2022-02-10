Неоднозначное заявление Путина получило реакцию в Украине и США.

Российский президент Владимир Путин объяснился за свои недавние слова "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", получившие резонанс не только в РФ, но и далеко за ее пределами.

На совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Путина спросили, как он оценивает реакцию украинского президента Владимира Зеленского на эти слова. В ответ президент РФ заявил, что "это не имело никакого личного измерения". Он также утверждает, что якобы никогда за время своего президентства не переходил на личности.

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"Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины... Мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, закрепленные в нормах международного права, резолюции Совбеза ООН, то всем нужно исполнять. И договариваться о том, как это сделать", - заявил Путин.

Что было ранее

Путин в ходе недавней встречи с президентом Франции Макроном в Москве процитировал российскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения.

Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал фразу Путина следующим образом: "Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства надо выполнить. Бьюсь об заклад, это было очень трудно перевести на французский язык", - сказал Песков.

Позже на заявление Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.