Президент прокомментировал упреки российского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на фразу президента РФ Владимира Путина: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Он отметил, что Украина действительно красавица.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Этой фразой вчера Путин прокомментировал якобы отношение Украины к Минским соглашениям. Сегодня же Зеленской ответил ему.

"Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина еще и очень терпелива.

"Украина терпелива, я думаю, это мудрость. Это важно для всей Европы и для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация - с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на них, а ведем себя достойно. Поэтому терпение - это, по-моему, мудрость", - добавил президент.

Что предшествовало

Путин на встрече с Макроном в Москве, комментируя переговоры с Украиной по деэскалации на границе и в ОРДЛО, заявил В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. "Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!".

Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал фразу Путина "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", которая касалась выполнения Украиной "Минских соглашений" на условиях РФ.

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства надо выполнить. Готов поспорить, это было очень трудно перевести на французский язык", - сказал Песков.

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