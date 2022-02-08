Путин таким образом заявил, что Украина должна выполнять Минские соглашения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал фразу Путина "нравится, не нравится – терпи, моя красавица", которая касалась выполнения Украиной "Минских соглашений" на условиях РФ.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, цитирует российский Интерфакс.

У Пескова поинтересовались, что именно имел в виду Путин.

Кое-кто из журналистов "увидел в ней не очень хороший намек на сексуальный подтекст", пишет агентство.

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"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства надо выполнить. Бьюсь об заклад, это было очень трудно перевести на французский язык", - сказал Песков.

Представители российских медиа также спросили у представителя Путина, не слушал ли глава Кремля группу "Красная плесень", поскольку "некоторые СМИ написали, что своей фразой он процитировал строфу из не очень хорошей песни этой группы".

Песков, в свою очередь, считает, что Путин процитировал текст из русского фольклора.

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и я думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала из русского фольклора", - ответил спикер российского президента.

Что предшествовало

Путин на встрече с Макроном в Москве, комментируя переговоры с Украиной по деэскалации на границе и в ОРДЛО, заявил: "В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!".

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