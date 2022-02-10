Путин употребил цитату из песни российской группы об изнасиловании.

Вашингтон отреагировал на слова российского президента Владимира Путина "терпи, моя красавица", которые он сказал 7 февраля в ответ на нежелание украинских властей выполнять условия Кремля в формате "Минска".

Об этом шла речь во время брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 февраля.

У Псаки поинтересовались, как США восприняли шутку Путина об изнасиловании, адресованной Украине, и отразится ли это как-то в будущем на дипломатическом диалоге между странами.

Она отметила, что США никогда не молчат, когда Путин и представители правительства РФ публично лгут.

"Во-первых, я сказала бы, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в правительстве, независимо от того, сказал ли ее американский чиновник, или иностранный. Замечу, что мы никогда не сдерживали обеспокоенности относительно ложности некоторых заявлений, которые исходят из уст президента Путина и представителей российского правительства, а также воинствующей риторики, которая выходит из их ртов. И, конечно же, эта шутка не была чем - то...", - ответила Псаки.

Псаки не уточнила, связывался ли Вашингтон с Кремлем по этому поводу.

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Что предшествовало

Путин на встрече с Макроном в Москве, комментируя переговоры с Украиной по деэскалации на границе и в ОРДЛО, заявил: "В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!".

Дмитрий Песков в комментарии СМИ возразил, что Путин процитировал песню об изнасиловании российской группы "Красная плесень": "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и я думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала из русского фольклора".

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, пытался ответить Путину на его шутку.

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