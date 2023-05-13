Михаил Подоляк отметил, что контрСВО будет увеличивать свои объемы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние сообщения о падении двух вертолетов и двух истребителей. Он отметил, что в России начинается контрСВО.

"Смотрите, нет никакой войны у вас там. У вас там начинается контрСВО. И оно будет только увеличивать объемы и вы будете убивать друг друга достаточно интенсивно", - отметил Подоляк в эфире общенационального телемарафона в ответ на упреки россиян о том, "что же происходит" в Брянской области.

По словам советника руководителя ОП, это очевидно, поскольку сейчас в России происходит четыре процесса, которые к этому приводят. Первый процесс, по его мнению, это потеря управляемости, ведь постепенно сакральность российских властей исчезает.

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Кроме того, с войны в Украине возвращаются озлобленные россияне, среди которых и бывшие заключенные, которые начинают выражать недовольство местными властями.

"И это увеличивает количество криминальных историй... Вся Россия постепенно погружается в криминальную вакханалию", - сказал Подоляк.

Третьим процессом является рост количества эксцессов на критических объектах по всей России, количество которых и в дальнейшем будет увеличиваться.

"Ну и четвертое - оружие мы же не зря получаем. Мы должны довести все же до конца эту войну. И Россия будет платить по своим счетам обязательно. Эта война закончится правильно", - подчеркнул он.

Кроме того, советник главы ОП уточнил, что сейчас в РФ начались еще два процесса: там обсуждают возможность закрытия границ и создания "железного занавеса", а также возможность национализации экономики - полного закрытия страны в "большой советский лагерь".

"Сбитие" российских самолетов в Брянской области - что известно

Сегодня, 13 мая, появилась информация о падение вертолета в городе Клинцы РФ - в 50 км от границы с Украиной. По предварительной информации, в него могла попасть ракета системы ПВО. Впоследствии стало известно о падении Ми-8 в Унецком районе.

Позже сообщили о падении двух истребителей - Су-34 и Су-35. Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что "птички" входили в одну авиагруппу якобы для удара по Черниговской области. По сообщениям российских властей, все пилоты погибли. Впоследствии сообщалось о девяти погибших военных.

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