"Они деньги не считают": Лукашенко заявил, что в Минске из-за россиян дорожают квартиры

Лукашенко утверждает, что россияне "ринулись в Беларусь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил рост цен на квартиры в Минске действиями россиян, которые готовы их покупать.

Об этом сообщает Белта.

По его словам, жители РФ "уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям".

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"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил Лукашенко.

"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси, в Кремле на это уже ответили.

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