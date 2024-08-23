Согласно заявлению российской ФСБ, репортеры организовали съемки в городе Суджа.

ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, которые снимали репортажи в Курской области, в том числе в городе Суджа.

В частности, уголовные дела возбуждены в отношении репортера американской телекомпании CNN и двух украинских журналисток, сообщает Bild. Они обвиняются в "незаконном пересечении государственной границы".

Согласно заявлению российской ФСБ, репортеры организовали съемки в городе Суджа, который контролируют ВСУ. Уголовное дело возбуждено в отношении корреспондента телеканала CNN по международной безопасности Ника Пейтона Уолша. Он вел репортаж из Суджи 16 августа. Примечательно, что раньше он работал на британскую газету "The Guardian" в Москве.

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Кроме того, фигурантами уголовного дела о незаконном пересечении границы РФ стали украинские журналистки Диана Буцко и Олеся Боровик.

В ФСБ добавили, что все трое журналистов в ближайшее время будут "объявлены в международный розыск".

Ситуация в Курской области

ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 кв км территории. СМИ пишут, что оккупационные войска получили от Путина приказ освободить Курскую область до 1 октября.

При этом, в самой Судже остается много гражданских, среди которых есть дети. Поскольку местные власти убежали, населению никто не помогает. Это вынуждены делать военные ВСУ.

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