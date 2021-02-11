Оказалось, что россиянка притворялась беременной, чтобы "не огорчать мужа".

Появились подробности странной истории в России, где на кладбище вместо тел младенцев обнаружили двух кукол.

Читайте такжеРоссиянину в роддоме сообщили о смерти его детей, но вместо тел в гробах он обнаружил куклы (видео)Оказалось, что россиянка обманула супруга и всех своих родных, долгие месяцы притворявшись беременной, пишет lenta.ru,

Эта история быстро распространялась в СМИ, но вскоре женщину обследовали медики и стало известно, что она вовсе не рожала. После этого россиянка призналась следователям, что выдумала беременность.

Она рассказала, как сделала тест на беременность в июне 2020 года, он был положительный, и женщина поспешила обрадовать супруга. Однако, обратившись в женскую консультацию, женщина узнала, что результаты теста были ложные, но она не стала говорить об этом мужу:

«Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать... По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. У меня не было какого-то четкого плана».

По истечению девяти месяцев россиянка сняла квартиру с посуточной арендой и уехала туда на семь дней. В эти семь дней ей пришла в голову идея с куклами и решение объявить родным о смерти младенцев.

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Автор: УНИАН