Как объяснили жителю Дагестана Дауду Даудову, двое его детей скончались вскоре после появления на свет в перинатальном центре №1 Ставрополя.

Жителю Дагестана в перинатальном центре №1 Ставрополя сообщили о смерти двух его новорожденных детей, однако вместо тел в гробах он обнаружил куклы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Очень странная и пугающая история сразу из двух регионов – Ставрополя и Дагестана. Мужчина во время похорон своих новорожденных детей обнаружил, что вместо них в гробах лежат наряженные в платья куклы», - говорится в сообщении.

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В полицию обратился житель Дагестана Дауд Даудов. Как ему объяснили, двое его детей скончались вскоре после появления на свет в перинатальном центре №1 Ставрополя, однако похоронить ему их не удалось. Вместо тел малышей под погребальными покрывалами он нашёл две пластиковые куклы в платьях.

Сейчас загадкой занимаются сотрудники МВД Дагестана. Кто и зачем мог подменить тела детей игрушками пока неизвестно.

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Автор: Денис Прядко