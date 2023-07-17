У РФ теперь остается только одна наземная линия снабжения для поддержки или эвакуации десятков тысяч своих военных.

Если Крымский мост был серьезно поврежден, то это существенно повлияет на пути снабжения российских оккупантов, захвативших украинские земли.

Об этом заявил аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, передает Reuters. "У России будет только одна наземная линия снабжения - прибрежная магистраль на Азовском море для поддержки или эвакуации десятков тысяч своих военных в оккупированных Херсоне и Крыму", - написал Баррос в "Твиттере".

Издание отметило, что хотя детали происшествия пока неясны, некоторые российские политики поспешили обвинить во взрыве украинскую сторону. И привело пример, что в заявлении следственного комитета (СК) РФ говорится, что ответственность за нападение несут украинские "спецслужбы". СК РФ даже возбудил по данному факту уголовное дело.

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Также издание отметило, что оккупированный Крым является излюбленным местом отдыха россиян, которых перестали пускать в Европу. В разгар курортного сезона на Крымском мосту и у его подъездов постоянно образовывались огромные пробки.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля

Сегодня на рассвете произошел взрыв на Крымском мосту, в результате чего один пролет дорожного полотна упал в воду. При взрыве погибли двое россиян.

Некоторые СМИ со ссылкой источники сообщили, что это была спецоперация СБУ и ВМС Украины, однако в СБУ не стали уточнятять детали относительно этого удара по мосту.

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