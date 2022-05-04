На российских кораблях есть срочники, поскольку нужны матросы "принеси-подай", узнали журналисты.

На уничтоженном флагмане Черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва", находились сотни срочников.

На корабле находились примерно 300 срочников, сообщает издание "Агентство" в Telegram, ссылаясь на сведения источника, который помогает в поисках родным пропавших матросов.

По его данным, еще один источник утверждает, что после уничтожения "Москвы" слышал от офицеров ЧФ похожие сведения.

"Все сводится примерно к цифре в 300 срочников. Это обычная практика на всех кораблях, "Неустрашимый" (сторожевой корабль - Ред.), к примеру, с такой же комплектацией. Нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ (Военно-морской флот - Ред.) распределены по кораблям", - узнали журналисты.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, обстреливал с кораблей, которые находились в Черном море.

13 апреля стало известно, что в Черном море украинские ракеты "Нептун" уничтожили ракетный крейсер "Москва"

"Москва" - это тот корабль, который в конце февраля украинские пограничники с острова Змеиный послали на "х*й".

В Минобороны РФ подтвердили гибель только капитана "Москвы", 27 человек были объявлены без вести пропавшими. Журналисты узнали, что среди пропавших есть срочники.

Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин в начале марта потребовал, чтобы ни один срочник не участвовал в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: