Россияне планировали высадку морпехов в Одессе, но совершить это было не суждено.

Мать одного из матросов-срочников крейсера "Москва", уничтоженного украинской ракетой "Нептун", призналась, что судно шло в сторону Одессы и имело определенную цель.

С женщиной пообщались журналисты "Радио Свобода". Ее сын выжил и сейчас находится в оккупированном Севастополе.

Она утверждает, что крейсер шел в сторону Одессы, однако наивно говорит, что это "никакой не боевой выход".

"Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе", - заявила мать моряка, тем самым, подтвердив агрессивные планы врага.

Женщина также рассказала, что сына якобы в марте заставляли подписать контракт, но он отказался. Его товарищей, которые на это согласились, вскоре намерены отправить на войну на материковую Украину.

"А срочников, насколько я поняла из новостей и информации моего сына, отправляют в запас. Только по призыву моего сына там есть ребята с оторванными конечностями, есть пропавшие... Всех ребят раскидали по разным частям. Сколько пропали без вести - неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр нет уже. Как их посчитать, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли посчитать", - говорит мать матроса.

Зато в руководстве Черноморского флота РФ родителям деталей не рассказывают. "С теми родственниками, с которыми я переписываюсь, у них моряки живые, тоже какой-то конкретной информации нет. Я знаю то, что знают они. Каких подробностей нет", - говорит женщина.

Уничтожение крейсера "Москва" - детали

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдат-срочников, служивших на крейсере"Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном, и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.