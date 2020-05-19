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Путин вернул полномочия российскому премьеру, у которого ранее обнаружили коронавирус

12:37, 19 мая 2020
Русский міръ
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Михаил Мишустин / REUTERS

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Он предусматривает признание утратившим силу прежнего указа, согласно которому обязанности Мишустина возлагались на его первого заместителя Андрея Белоусова.

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Вероятно, действующему премьеру РФ удалось побороть заболевание, о чем уже сообщили ряд российских СМИ.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Мишустин сам заявил о том, что у него выявили коронавирус.

Недавно заболевание также было подтверждено у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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