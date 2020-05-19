Путин вернул полномочия российскому премьеру, у которого ранее обнаружили коронавирус

Вероятно, чиновнику удалось побороть заболевание.

Президент России Владимир Путин вернул полномочия премьеру страны Михаилу Мишустину, который ранее лечился от коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Он предусматривает признание утратившим силу прежнего указа, согласно которому обязанности Мишустина возлагались на его первого заместителя Андрея Белоусова.

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Вероятно, действующему премьеру РФ удалось побороть заболевание, о чем уже сообщили ряд российских СМИ.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Мишустин сам заявил о том, что у него выявили коронавирус.

Недавно заболевание также было подтверждено у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.