Пресс-секретарь Путина заразился COVID-19

Песков уточнил, что находится в больнице.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заразился COVID-19.

Инфицирование болезнью он подтвердил в комментарии российским РИА Новости и Интерфакс.

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Песков уточнил, что находится в больнице.

"Да, лечусь в больнице", – сказал он.

Ранее коронавирусом инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда он предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства на период его болезни.

Как сообщал УНИАН, Россия вышла на вторую позицию по количеству больных коронавирусом в мире. Сейчас РФ опережают только США. 9 мая в России состоялся ежегодный парад ко Дню победы, участники которого в основном были без масок. На то время в стране было уже 198 676 инфицированных коронавирусом.

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