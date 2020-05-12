Пресс-секретарь Путина заразился COVID-19
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заразился COVID-19.
Инфицирование болезнью он подтвердил в комментарии российским РИА Новости и Интерфакс.
Читайте такжеВОЗ: у нас до сих пор нет ничего, что позволило бы "убить" COVID-19
Песков уточнил, что находится в больнице.
"Да, лечусь в больнице", – сказал он.
Ранее коронавирусом инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда он предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства на период его болезни.
Как сообщал УНИАН, Россия вышла на вторую позицию по количеству больных коронавирусом в мире. Сейчас РФ опережают только США. 9 мая в России состоялся ежегодный парад ко Дню победы, участники которого в основном были без масок. На то время в стране было уже 198 676 инфицированных коронавирусом.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире