В России 155 человек заразились коронавирусом после проведения похорон

После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на COVID-19, к 20 мая их число увеличилось.

В российской Адыгее 155 человек заразились коронавирусом после проведения похорон.

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил полномочия, сообщают российские СМИ со ссылкой на правительство Адыгеи.

Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач — стабилизировать ситуацию с очагом коронавируса среди местных жителей.

Читайте такжеВ России "ритуальщики" устроили разборки возле морга

1 мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района Адыгеи прошли похороны, на которые пришли более 500 человек. После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на COVID-19. К 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Для локализации очага коронавируса в Красногвардейском районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

По официальным данным на 20 мая, всего в Адыгее выявлено 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, восемь умерли.

Как сообщал ранее УНИАН, в российской Белгородской области в Ракитянском районе парикмахер заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 более 20 человек.