В России парикмахер заразил COVID-19 более 20 человек
В российской Белгородской области в Ракитянском районе парикмахер заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 более 20 человек.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Медики обследовали членов семи семей. В штабе не уточнили, идет ли речь о клиентах парикмахера. У 23 человек анализ на COVID-19 оказался положительным, заболевание проходит бессимптомно.
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Результаты теста еще 25 человек, которые контактировали с парикмахером, оказались отрицательными, они находятся на самоизоляции. Самого парикмахера госпитализировали в Белгородскую городскую больницу № 2.
Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко разрешил возобновить работу ряду организаций, которые закрылись из-за пандемии. В их числе оказались парикмахерские и салоны красоты.
Как сообщал ранее УНИАН, по состоянию на 19 мая коронавирусную инфекцию в регионе подтвердили у 1361 человека, выздоровели 384 пациента, 12 человек умерли. Всего в России число подтвержденных случаев заражения достигло 299,9 тыс., умерли 2837 человек.
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