Конфликт возник из-за домашнего задания по русскому языку.

В Волгограде в родительском чате возник конфликт из-за домашнего задания по русскому языку. После этого брат участницы ссоры избил её оппонента. Тот скончался через несколько дней.

Об этом пишет местное издание V1.ru.

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Избиение произошло в пятницу, 23 октября, около 18:00 в заполненном людьми здании Сбербанка в Центральном районе Волгограда. Когда Роман Гребенюк приехал туда по делам, к нему подошли двое мужчин и женщина. В ходе словесной перепалки армянин в синем спортивном костюме ударил несколько раз Романа по голове со словами "Пасть разорву, будешь так разговаривать с женщиной...".

По словам сестры отца шестиклассницы из школы № 96 Романа Гребенюка, на прошлой неделе детям дали тест по русскому языку, попросив прислать результаты буквально через несколько часов, пишет V1.RU.

"Естественно, родители начали обсуждать, кто из детей успевает, а кто нет. Роман предложил позвонить учительнице, и договориться о переносе - в это время некоторые дети едут на секции и чисто физически не могут выполнить задания. Многие родители его поддержали. Однако одна из родительниц, Анна, вдруг начала грубить", - рассказала женщина.

Между Романом и Анной в чате возникла перепалка. Родственники Романа утверждают, что у них сохранилась только часть скриншотов сообщений из чата. Другие родители заявляли, что не сохраняют беседы и не обращали внимания на происходившее там в пятницу.

"Анна решила, что ей не так отвечают, и начала угрожать. Роман попросил ее успокоиться, на что она ответила: "Я вообще не хочу разговаривать. За свои слова все должны отвечать. Тем более мужчины, но это не всем дано понимать", — рассказала бывшая жена Романа.

К беседе в родительском чате присоединился супруг Анны, Армен Мелконян, который, по словам родственников, Роману обещал показать, как поступает "настоящий мужчина", и записывал многочисленные голосовые сообщения.

"Слушай, Ромела. По ходу ты серьезно на...рался. Я не опасный тип. Просто защищаю свою жену. И сегодня, не знаю, ну, по ходу, номер забыл, вот. Номер сохрани. Звони в любое время, любое. Если даже не позвонишь, можешь спокойно идти домой, сидеть и свою жену рассказать, что ты, знаешь, обманул меня. Можешь гордиться даже, что позвал одного человека встретиться с тобой, но, а ты не спустился, вот так", - говорил Армен.

По предварительным данным, после этого чета Мелконян приезжала к офису Романа на улице Мира, где просила "обидчика" выйти на улицу. Тот, напротив, якобы приглашал зайти внутрь, что не устраивало визитеров.

Пробив голову Роману, Арсен Мелконян спокойно ушел. В начале видеозаписи видно, как он вразвалку направляется к ожидавшим его Анне и Армену. Роман остается лежать на полу.

Увидев происходящее, женщины-посетительницы подняли крик. Рядом оказался опытный врач, анестезиолог-реаниматолог из Ахтубинска Иван Семириков, начавший оказывать первую помощь пострадавшему.

30-летнего ранее судимого за мошенничество жителя Дзержинского района Волгограда Арсена Мелконяна задержали уже через несколько часов. Он спокойно и складно рассказывал, что избил Романа за оскорбление сестры, и горячо признавал свою вину.

В связи со смертью Романа Гребенюка 1 ноября в реанимации больницы № 25 Волгограда уголовное дело будет переквалифицировано.

"Сейчас следователям предстоит ознакомиться с материалами, но, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, вероятнее всего, дело переквалифицируют по более тяжкой статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до 15 лет", - сообщили V1.RU в следственных органах.

Проверять на наличие состава преступления будут и действия близких родственников Арсена Мелконяна — его сестры Ануш и супруга женщины Армена.

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Автор: УНИАН