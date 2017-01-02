В Донецкой области в ходе нетрезвого конфликта убит украинский военный

В Донецкой области в Волновахском районе в результате драки был убит военный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Трагедия произошла в ходе конфликта между группой мужчин в селе Донское. Военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы. Все участники конфликта установлены, ведется досудебное расследование.

В полиции отметили, что в 1:00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское скончался 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.

Читайте такжеВ первый день Нового года в зоне АТО ранены трое украинских военных - штаб

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПод Волновахой задержали боевика из танкового подразделения, которое расстреливало жилые кварталы

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

При этом на сайте Минобороны отмечается, что спор произошел между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которого от выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранение местный житель.