Российский пропагандисты заявляют о якобы "богатом опыте ведения контрбатарейной войны" у войск КНДР.

Северная Корея якобы предложила прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки попытки вторжения России в Украину, утверждает российское государственное телевидение.

Как пишет издание New York Post, предложение КНДР оказать военную помощь России не удалось оперативно проверить, но ее подхватил член общественного совета при минобороны России Игорь Коротченко.

"Есть сообщения, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы приехать и принять участие в конфликте", - сказал Коротченко в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Российский пропагандист заявил, что северокрейцы якобы имеют "богатый опыт ведения контрбатарейной войны".

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свой международный долг по борьбе с украинским фашизмом, мы должны им это позволить", - ляпнул Коротченко.

Заявление о помощи Северной Корее появилось на фоне того, что несколько российских государств-сателлитов уже предоставляют так называемые "добровольческие" силы. Это, по мнению ряда аналитиков западной разведки свидетельствует о нехватке у Владимира Путина политического капитала для объявления массовой мобилизации внутри России.

Разрыв дипотношений с КНДР

13 июля 2022 года Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

МИД решительно осудил решение КНДР признать т.н. "независимость" временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

В МИД Украины заявили, что это попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

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