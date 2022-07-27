Пхеньян отреагировал на военные учения Южной Кореи и США в июле

Северная Корея пригрозила новой корейской войной. КНДР обвинила США и Южную Корею в "разжигании военных действий".

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что США и Южная Корея в июле провели совместные военные учения.

"Совместные военные учения США и Южной Кореи, которые проводятся с густым пороховым запахом, обостряют ситуацию на Корейском полуострове", – заявили в МИД Северной Кореи.

При этом дипломаты КНДР назвали Южную Корею "ордой, желающей ужасов войны".

Стоит отметить, что Северная Корея не первый раз негативно реагирует на учения США и Южной Кореи. Пхеньян называл маневры прелюдией к вторжению и угрожал "второй корейской войной".

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июля МИД Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

В свою очередь северокорейский МИД заявил, что "Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".

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