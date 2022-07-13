В России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции Северной Кореи, отметили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

Как идет речь в заявлении МИД, обнародованном спикером Олегом Николенко, внешнеполитическое ведомство решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать т. н. "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

В частности, в МИД рассматривают это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

В этой связи, в ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Кроме того, политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

"Обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и в дальнейшем максимально жестко будет реагировать на посягательства на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, 30 июня Украина разорвала дипотношения с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных территорий Донбасса.

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