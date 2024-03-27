В то же время потоплены лишь два из около десятка российских ракетоносцев.

Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море за чуть более чем два года войны.

Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии Associated Press. Он напомнил, что в результате последних ударов вечером субботы Украина поразила российский десантный корабль "Константин Ольшанский", который стоял в доке в Севастополе в оккупированном Россией Крыму. Корабль входил в состав ВМС Украины до того, как Россия захватила его во время аннексии Черноморского полуострова в 2014 году. Также пострадали еще два десантных корабля того же типа "Азов" и "Ямал", а также корабль разведки "Иван Хурс".

Атаку на выходных реализовали украинскими ракетами "Нептун". Также были поражены объекты порта Севастополя и нефтебаза. Российские власти сообщили о массированной украинской атаке на Севастополь в минувшие выходные, но не признали никакого ущерба флоту.

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Плетенчук отметил, что уничтожена или выведена из строя треть всех военных кораблей, которые были у России в Черном море до войны. В то же время он признал, что потоплены лишь два из около десятка российских ракетоносцев, и пообещал, что Украина продолжит наносить удары.

"Наша конечная цель - полное отсутствие военных кораблей так называемой Российской Федерации в Азовском и Черноморском регионах", - сказал Плетенчук.

Черноморский флот идет на дно

25 марта спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что поражен корабль "Константин Ольшанский", который в 2014 году Россия украла у Украины. Он больше не боеспособен.

А 23 марта Силы обороны Украины успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры. Позже в ВМС ВСУ добавили, что во время успешной операции поражен также разведывательный корабль "Иван Хурс".

Общие морские потери РФ на 26 марта 2024 года составили 26 кораблей/катеров и одну субмарину, речь идет о подводной лодке "Ростов-на-Дону".

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