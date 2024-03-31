Новороссийский порт теперь играет решающую роль в защите ценнейших активов Черноморского флота.

Россия пытается усилить защиту Новороссийского морского порта, в который перебазировались самые ценные корабли Черноморского флота, от атак украинских морских беспилотников, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта. Это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных безэкипажных дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Новороссийский порт теперь играет решающую роль в защите ценных активов Черноморского флота.

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В Минобороны Великобритании также заявили, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был заменен после того, как Украина достигла успехов в применении надводных дронов против российских целей как в море, так и в порту.

"Его замена, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дальнейших профилактических и оборонительных мер, включая сокращение пропуска к портовым средствам", - добавила британская разведка.

Российский флот бежит из Крыма

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. По его словам, фактически все носители крылатых ракет перебазированы, "кроме одного неудачника". Он отметил, что в Крыму оставили тех, кого не жалко и тех, кого просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске.

Ранее Плетенчук отмечал, что с начала полномасштабной войны Украина потопила или поразила треть военных кораблей РФ в Черном море.

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