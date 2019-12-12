В РФ при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска.

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Один человек пропал без вести - это капитан третьего ранга Виктор Измайлов, сообщает kommersant со ссылкой на источник. Он добавил, что другие пострадавшие вместе с капитаном находились в отсеке крейсера, где произошел пожар.

По данным АО «Центра судоремонта “Звездочка”», пожар начался во время проведения огневых работ. Глава АО «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов подтвердил, что причиной возгорания на авианосце мог стать человеческий фактор во время сварочных работ. Площадь пожара составляет 600 кв.м.