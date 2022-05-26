Похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах.

В Чечне похищают мужчин для отправки на войну в Украину.

Об этом рассказала собеседница из правозащитной ассоциации "Вайфонд", передают "Кавказ.Реалии".

Отмечается, что несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. По их словам, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах.

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", – рассказала собеседница.

В фонде отметили, что речь идет о десятках человек:

"Пишут с большим недоверием, анонимно, стараются всячески не идентифицировать себя, чистят переписку. Есть люди, которых мы знаем лично, которые тоже столкнулись с этой проблемой. Они, видя безвыходность ситуации и понимая, что им придется ехать в Украину, спрашивают, как им уже на месте перейти на сторону чеченского батальона имени Шейха Мансура".

Представитель ассоциации уточнила, что среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью, а также те, кто никак не связан с государственными или силовыми структурами. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы", но пока не отправляют на фронт, а держат в резерве.

Ранее сообщалось, сколько так называемых сколько "кадыровцев" уничтожили в Украине.

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