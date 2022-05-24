В Запорожской области российские захватчики похитили руководителя Кирилловской поселкового совета Ивана Малеева, его заместителя Игоря Коробку и директора местного дома культуры Светлане Шиян.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
"По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около шести утра из собственного дома похищен руководителя общины Ивана Малеева. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробку. Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Также похищен директор местного Дома культуры (КЗ "Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлана Шиян.
"Известно, что оккупанты ограбили администрацию общины и ЦПАУ", - добавляются в ЗОВА.
Также сказано, что в середине апреля Иван Малеев уже находился в плену врага.
Как писал УНИАН, в апреле российские военные уже похищали поселкового голову курортной Кирилловки Ивана Малеева. О его увольнении стало известно 23 апреля.
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