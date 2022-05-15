Основной задачей боевиков из Чечни было устрашение и геноцид украинцев.

В Украине с начала широкомасштабного вторжения России уничтожили около ста так называемых "кадыровцев", около 300 – ранены, еще 60 – просто сбежали.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, в военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской республики.

Сообщается, что "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

По данным украинской разведки, находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем.

Напомним, ранее сообщалось, что "кадыровцы" каждый день несут потери на войне в Украине. По официальным данным, в Украине погибли 13 "кадыровцев". Но, по словам источника в Минздраве Чечни, информация ложная.

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