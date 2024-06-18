Кадыров причастен к громким политическим убийствам, - СМИ

Кроме того, он загадочно убрал своих конкурентов за пост главы Чечни.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров причастен к ряду громких политических убийств. Эту тенденцию он начал в 2004 году.

Как говорится в большом расследовании "Проекта", в 2004-м Кадырову было 27 лет, поэтому он не мог стать лидером Чечни. Впрочем, конкуренты один за другим сходили с избирательной гонки. Главный конкурент Кадырова Сергей Абрамов неожиданно попал в ДТП и в Чечню больше не вернулся.

После этого внезапно погиб секретарь Совета безопасности Чечни Рудник Дудаи, который мог возглавить Чечню. Еще один влиятельный политик Али Алханов находился под постоянным давлением.

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В 2007 году Рамзан Кадыров, которому исполнилось 30 лет, возглавил Чечню и остается на этом посту почти два десятилетия.

Кадыров также мог быть причастен ко многим громким политическим убийствам:

политика Бориса Немцова,

бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина,

главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова,

журналистки "Новой газеты" Анны Политковской,

сотрудницы правозащитного центра "Мемориал" Натальи Эстемировой.

Рамзан Кадыров - последние новости

Как сообщал УНИАН, в том же расследовании журналисты заявили, что у скандального главы Чечни Рамзана Кадырова есть собственный гарем. Некоторым наложницам на момент отношений с ним не было и 18 лет.

На время отношений с ними глава Чечни приказывал муллам оформлять никах - бракосочетание по исламским традициям. Это защита от обвинений в блуде. При этом Кадыров не скрывает свой гарем от чеченцев.

В течение 2023 года в СМИ не утихали разговоры о тяжелой болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова. Впрочем, похоже ему удалось на некоторое время решить проблемы со здоровьем. В то же время Кадыров готовит себе преемника.

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