Кадыров причастен к громким политическим убийствам, - СМИ

Лидер Чечни Рамзан Кадыров причастен к ряду громких политических убийств. Эту тенденцию он начал в 2004 году.
Как говорится в большом расследовании "Проекта", в 2004-м Кадырову было 27 лет, поэтому он не мог стать лидером Чечни. Впрочем, конкуренты один за другим сходили с избирательной гонки. Главный конкурент Кадырова Сергей Абрамов неожиданно попал в ДТП и в Чечню больше не вернулся.
После этого внезапно погиб секретарь Совета безопасности Чечни Рудник Дудаи, который мог возглавить Чечню. Еще один влиятельный политик Али Алханов находился под постоянным давлением.
В 2007 году Рамзан Кадыров, которому исполнилось 30 лет, возглавил Чечню и остается на этом посту почти два десятилетия.
Кадыров также мог быть причастен ко многим громким политическим убийствам:
- политика Бориса Немцова,
- бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина,
- главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова,
- журналистки "Новой газеты" Анны Политковской,
- сотрудницы правозащитного центра "Мемориал" Натальи Эстемировой.
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Как сообщал УНИАН, в том же расследовании журналисты заявили, что у скандального главы Чечни Рамзана Кадырова есть собственный гарем. Некоторым наложницам на момент отношений с ним не было и 18 лет.
На время отношений с ними глава Чечни приказывал муллам оформлять никах - бракосочетание по исламским традициям. Это защита от обвинений в блуде. При этом Кадыров не скрывает свой гарем от чеченцев.
В течение 2023 года в СМИ не утихали разговоры о тяжелой болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова. Впрочем, похоже ему удалось на некоторое время решить проблемы со здоровьем. В то же время Кадыров готовит себе преемника.