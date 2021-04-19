В российском Выборге задержали 41-летнего гражданина Узбекистана, который пытался в автомобиле изнасиловать 13-летнего подростка.
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Отмечается, что полицейские обратили внимание на подозрительный автомобиль, припаркованный на набережной, и задержали предполагаемого преступника.
По словам подростка, он познакомился с мигрантом в соцсетях еще в феврале. Накануне мужчина и школьник созвонились, встретились, поехали кататься по городу. После чего иностранец заехал в безлюдное место, где начал приставать.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО.
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