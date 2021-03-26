Женщина обнаружила следы избиения на лице, когда забирала ребенка из садика.

Воспитательница детского сада в городе Георгиевске Ставропольского края России избила ребенка за отказ лечь спать.

Видео последствий избиения опубликовал Telegram-канал «Life shot».

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На кадрах мать мальчика показывает гематомы на лице сына. Она обнаружила следы избиения, когда забирала ребенка из садика.

По ее словам, воспитательница сразу призналась, что дала мальчику пощечину. Женщину уже уволили, а Следственный комитет и прокуратура выясняют, как такого специалиста допустили к работе с детьми.

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Автор: Денис Прядко