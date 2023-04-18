Конец всемирноизвестного видеохостинга в России уже близко?

В России продолжают бороться с иностранными компаниями. В прошлом году You-Tube закрыл государственный канал "Дума ТВ", однако руководство страны – террориста не сдалось-они подали иск на видеохостинг в суд.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Россия выиграла дело и теперь You-Tube должен возместить убытки.

"Вы знаете, что компания "Гугл" отключила Парламентское телевидение "Дума ТВ" на Ютьюбе. Мы обратились в суд, прошли все судебные инстанции, выиграли. Компания обязана заплатить 1 млрд рублей. Сегодня служба судебных приставов начала арест имущества, поиск этих средств. Поэтому давайте возьмем на контроль этот вопрос", - сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Видео дня

Володин отметил, что "сила не в деньгах, а в правде". Однако он добавил, что нужно следить за тем, чтобы выплата все-таки поступила на счету Думы.

"Просьба профильного комитета по безопасности проконтролировать работу судебных приставов, чтобы от американской компании деньги поступили в Государственную Думу. А мы уже распорядимся ими, как и договаривались раньше. Комитет по защите материнства, детства, семьи должен подумать, на какие цели эти средства направить", - добавил Володин.

You-Tube закрыл канал "Дума ТВЄ

В апреле 2022-го года вещание канала российской Госдумы на You-Tube было прекращено из-за санкций Google.

В ноябре 2022-го года Арбитражный суд Москвы обязал You-Tube вернуть вещание каналу, а в случае невыполнения взимать каждый день 100 тысяч рублей до достижения отметки в один миллиард рублей. Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.

Вас также могут заинтересовать новости: