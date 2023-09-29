Меры, к которым прибегает правительство, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива, не сработают, говорит эксперт по нефтегазовому рынку.

Российские власти на фоне значительных проблем, связанных с дефицитом топлива в стране, ограничили экспорт нефтепродуктов. Это должно было способствовать тому, чтобы топливо оставалось на внутреннем рынке, хоть и ударяло по федеральному бюджету страны-агрессора. Однако этот способ решения проблемы не сработал, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

"Выяснилось, что нефтяные компании как-то все это быстренько очень поняли и стали прибегать к такому испытанному способу, как контрабанда. Серые схемы. Берутся какие-то объёмы, экспортируются в те страны, куда разрешили экспортировать, … в Казахстан, в Армению, в Кыргызстан. А там идет перепродажа, где-то накручиваются цены. Опять не хватает в России топлива. То есть кризис сложился вот такой. И есть полная уверенность в том, что все меры, к которым прибегает правительство, они ничему не помогут, конечно", - говорит Крутихин.

Комментируя новые предложенные правительством российскому диктатору Владимиру Путину меры по долгосрочной балансировке внутреннего рынка топлива (в частности, пошлины для серого экспорта нефтепродуктов), Крутихин выразил уверенность, что они также не помогут.

"Нет, конечно. Не будет [работать]. Во-первых учатся и уже научились обходить подобные запреты и подобные заградительные пошлины. Учёта как такового серьёзного, конечно, нет. Здесь тон задают нефтяные компании, а не правительство.. Их соберут, скажуть: "Вы должны проявить ответсвенность". "Ну хорошо", - скажут нефтяные компании. И будут делать то же самое, что и впредь", - констатировал он.

Дефицит топлива в России - последние новости

В августе во временно оккупированном Крыму обострились проблемы с нехваткой бензином. Вскоре топливо исчезно в граничащих с Украиною южных областях РФ. В то же время дефицит топлива ощутили в отдаленных Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, в Калмыкии.

Дефицит топлива ударил по возможностям аграриев провести сбор урожая и посев озимых.

21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и нефти для стабилизации ее внутренних рынков. Британская разведка прогнозировала, что от нехватки топлива пострадают как рядовые россияне, так и жители соседних стран, которые сейчас зависимы от российских поставок горючего.

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