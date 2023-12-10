Куриные яйца в России уже стоят дороже тропических фруктов.

В России возник существенный дефицит куриных яиц. Об этом информируют российские пользователи соцсетей и публикуют соответствующее видео.

В частности, в Белгороде второй день подряд образовываются огромные очереди за яйцами. Место в очереди люди занимают с ночи.

В пабликах отмечают, что дефицит куриных яиц образовался не только в Белгороде, но и во многих российских городах. При этом те, что продаются, подорожали в разы.

"Люди занимают очередь за ними с 5 утра. В некоторых регионах они стоят уже 300 рублей за десяток. Многие российские магазины начали продавать этот продукт поштучно", - констатируют российские пользователи соцсетей.

По словам местных жителей, яйца стали дороже тропических фруктов. За год они подорожали примерно на четверть.

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