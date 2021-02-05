Жительница города Щелково Московской области разобрала на кирпичи свою квартиру в многоэтажном жилом доме из-за того, что испугалась инопланетян.
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На ремонт в квартире женщины пожаловались ее соседи, которые в течение нескольких месяцев слышали громкие звуки.
За это время хозяйка полностью разобрала на части перегородки комнат, полы, вентиляционные каналы, добралась до несущих конструкций и выкинула унитаз. А отходы начала сливать в вентиляцию.
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Из-за разрушения несущих стен у соседей появились трещины, и они написали заявление в психиатрический диспенсер. Приехавшие на вызов медики забрали жительницу на лечение.
На данный момент в пустующей квартире остались проживать три кота. По данным издания, женщину через суд могут обязать привести перегородки в порядок. Она также должна оплатить за ЖКУ. Так, за свет женщина накопила долг в полмиллиона рублей.
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