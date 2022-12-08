Рупоры Кремля не исключают, что среди этих групп людей могут действовать партизаны.

Русская пропаганда отметилась новым нарративом, заявив, что РФ угрожают этнические украинцы и беженцы.

В эфире пропагандистского ток-шоу Ольги Скабеевой вдруг заявили, что эти группы украинцев "способны на диверсии". Их в России якобы уже "не десятки и не сотни".

"Я думаю, что на территории России есть достаточно людей, которые симпатизируют Украине. Если взять, так сказать, количество этнических украинцев, я думаю, это не десятки и не сотни", – заявил российский профессор и генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

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Скабеева добавила, что и среди украинских беженцев есть люди, способные на диверсии. "Эксперт" с ней согласился.

Война в Украине и российская пропаганда

Российская пропаганда начала активнее зомбировать россиян с начала полномасштабного вторжением РФ в Украину. В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Ложь пропагандистов курирует Кремль. Недавно российским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных. ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", а мобилизованных запрещено называть "мобиками".

Российские пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

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