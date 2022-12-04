Приоритетом для России сейчас является прекращение Западом предоставления помощи Украине.

В Польше в последние дни активизировалась информационная кампания, направленная на то, чтобы спровоцировать среди поляков нежелание помогать Украине.

По словам представителя офиса координатора спецслужб Польши Станислава Жарына, российские пропагандисты продвигают тезис о том, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества.

"В рамках этой деятельности выявляем также попытки распространять ложь об украинцах и их присутствии в Польше, манипулировать обстоятельствами тех или иных событий или распространять инсинуации. Цель этих действий — заставить поляков отказаться поддерживать Украину", - сказал Жарын.

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Он отметил, что приоритетом для России сейчас является прекращение Западом предоставления помощи Украине.

"Для этого Кремль использует политические, военные и пропагандистские меры, желая, чтобы это привело к изоляции Украины", - добавил он.

Российская дезинформация

Россия постоянно распространяет ту или иную дезинформацию, призванную манипулировать общественным мнением и формировать у людей необходимую Кремлю точку зрения.

В частности, они врали о "репрессиях" населения на освобожденных от российских оккупантов украинских территориях. Также РФ распространяет в Скадовске фейковые листовки якобы от ВСУ. В них содержатся угрозы для русскоязычных жителей города.

Также российские оккупанты распространяют дезинформацию о том, что якобы Украина, во многих регионах которой продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии после обстрелов РФ, экспортирует энергию в страны ЕС.

А российский фейк о биологическом оружии в Украине пришлось опровергать представителям ООН.

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