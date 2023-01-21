Пионтковский считает, что Герасимов и Шойгу совершили военный мини-переворот.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Валерия Герасимова назначили командующим оккупационными войсками РФ в Украине не для того, чтобы выиграть войну. Он считает, что Шойгу и Герасимов хотели ликвидировать главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Это не Рокоссовский, которого Сталин вытащил из лагеря в беспомощном положении и поручил ему один из фронтов. Герасимов уже показал себя как военный руководитель, вы же видели весь этот нелепый план первых дней войны. Конечно, Путин несет ответственность за саму идею войны, за философию ненависти, но идиотский план с танковыми колоннами, которые шли с севера, разрабатывал Герасимов", – отметил политолог в эфире "Эспрессо".

По его словам, Герасимов и Шойгу совершили военный мини-переворот.

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"Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине. Герасимов и Шойгу совершили мини военный переворот, они хотели ликвидировать Пригожина, в том числе физически. История ставит большой эксперимент над Россией, это альтернативная история гитлеровского фашизма с Ремом, который победил в 1934 году рейхсвер и сам стал фюрером. Такова сейчас главная интрига в России. Тем более они понимают, что после Давоса и Рамштайна судьба войны уже решена", – подытожил Пионтковский.

Назначение Герасимова командующим ВС РФ в Украине

11 января 2023 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. На этом посту он сменил Сергея Суровикина.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что это назначение не изменило планы оккупантов. Их замысел "отключить Украину от света" остается актуальным.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что последние изменения в руководстве российскими войсками в Украине свидетельствуют о подготовке к "крайнему рывку" оккупантов.

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