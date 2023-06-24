Участковые и сотрудники ФСБ приходят домой к родным наемников с оружием, ищут мужчин.

В России силовики проводят массовые рейды по местам жительства нынешних и бывших наемников ЧВК "Вагнер" и требуют от них гарантий неприсоединения к вооруженному бунту Пригожина

Как сообщают "Важные истории", сразу в нескольких городах России проходят массовые рейды оперативников и сотрудников ФСБ в поисках бывших и действующих бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом "Важным историям" сообщили родственники "вагнеровцев".

Отмечается, что участковые и сотрудники ФСБ приходят домой к родным наемников с оружием, ищут мужчин и грозят уголовной статьей о "госизмене", если боевики присоединятся к мятежу Пригожина.

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"Важным историям" известно о ночном визите силовиков к матери раненого "вагнеровца" в Рязанской области. Ее сына забрали без предъявления обвинений. К матери завербованного из колонии боевика ЧВК в Воскресенске силовики также пришли ночью. Сына не было дома, теперь он опасается преследований"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные рейды прошли в Оренбурге, Орле, Воронежской области и Краснодарском крае. Мужчин, которые отказывались подписывать обещания о гарантии неприсоединения к ЧВК, задерживали.

Бунт Пригожина - что известно

Вооруженный мятеж Пригожина начался вечером 23 июня. С того времени "вагнеровцы" установили контроль над Ростовом, а также над Воронежем и двинулись на Москву.

В столлице РФ и области объявили режим КТО, заблокировали улицы и начали возводить укрепления, а также стягивают технику.

При этом американские аналитики назвали вооруженный мятеж Пригожина "самой серьезной угрозой" для Путина за все 23 года власти.

Однако вечером внезапно Пригожин объявил, что переворот отменяется. Так, в ходе переговоров с беларусским диктатором Александром Лукашенко Пригожин пообещал остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

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