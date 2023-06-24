Технику засняли на камеру в Нижегородской области.

В сети появилось видео, на котором запечатлена колонна военной техники неизвестной принадлежности, движущаяся в сторону Москвы.

Сообщается, что технику засняли на камеру в Нижегородской области

На опубликованном ролике видно, что в составе колонны - военная техника, предназначенная для перевозки личного состава, буксируемые гаубицы и топливозаправщики.

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Как пишет CNN, следующие 24 часа будут для российского диктатора Владимира Путина критическими. Американские аналитики называют вооруженный мятеж главаря ЧВК Евгения Пригожина "самой серьезной угрозой" для Путина за все 23 года власти. Эксперты рассматривают военные неудачи РФ в Украине как причину этого мятежа. И единственное, что сейчас может спасти московскую элиту от краха, - это братоубийство.

По информации партизанского движения "Атеш", наемники ЧВК "Вагнер", которые в ходе военного мятежа продвигаются в сторону Москвы, могут на своем пути захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области. Отмечается, что передовые загоны ЧВК вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области, где размещается склад с ядерным оружием, известный также как "375 объект "С"", 12 управления МО РФ.

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