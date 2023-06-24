Американцы сомневаются, что Кремль стоит за мятежем Пригожина.

Следующие 24 часа будут для российского диктатора Владимира Путина критическими, пишет CNN. Американские аналитики называют вооруженный мятеж Пригожина "самой серьезной угрозой" для Путина за все 23 года власти.

Эксперты рассматривают военные неудачи РФ в Украине как причину этого мятежа. И единственное, что сейчас может спасти московскую элиту от краха, - это братоубийство.

Отдельно американцы пишут, что Кремль вряд ли стоит за мятежем Пригожина, на что указывает фактически признание российских властей о потере контроля над Ростовом-на-Дону.

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Однако у CNN есть подозрения, что Пригожин какое-то время это планировал, так как наемники "Вагнера" очень быстро собрались и двинулись в Ростов. "Это сложно сделать спонтанно за день", - говорится в статье.

По мнению аналитиков, возможно, Пригожин хотел просто подтолкнуть Путина к смене военного руководства, но реакция кремлевского диктатора, назвавшего действия своего "повара" "предательством" и "ножем в спину", говорит, что у главаря "Вагнера" ничего не получилось.

Информацию о том, как легко "вагнеровцы" передвигаются по России в направлении Москвы обозреватели расценили как проявление слабости Москвы - после ударов БПЛА по Кремлю в мае 2023-го.

Также CNN считает, что военный мятеж, прежде всего, на руку Украине, так как эти события могут изменить ход войны в пользу Киева.

Аналитики допускают, что Путин выйдет из этого восстания победителем, но после всего этого его режим больше не вернется к своим прежним высотам контроля.

Гражданская война в России - главное

В ночь на 24 июня "вагнеровцы" выдвинулись по приказу их главаря Евгения Пригожина на Россию с целью "остановить" военное руководство РФ.

В течение суток между российскими силами прошли боестолкновения в Ростовской и Воронежской областях с большими потерями для кадровых военных.

Путин назвал шаг Пригожина "предательством" и "ножем в спину". Сам же диктатор, по данным разведки и СМИ, выехал из Москвы, которую "вагнеровцы" уже намерены захватить в ближайшее время.

По мнению западных СМИ, переворот в России - это подарок для Украины, поскольку в настоящее время ВСУ наращивают контрнаступление с целью освобождения своих земель от оккупантов.

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