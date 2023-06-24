Алексей Гетьман отметил, что глава ЧВК "Вагнер" пойдет до конца.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил целью своего похода на Москву борьбу с беззаконием. Нынешняя ситуация в Российской Федерации может пойти на пользу Украине.

"Это не наши союзники, как США, Британия или страны Балтии, просто временно совпали цели. Можем им пожелать, чтобы становилось больше росгвардейцев, складывающих оружие у Пригожина. Чтобы таких людей становилось все больше и путинский режим рухнул. И пока он уничтожается, у нас будет окно возможностей. Мы сможем за это время освободить все наши территории, даже Крым", - заявил эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

При этом он указал, что Пригожин хочет добиться смены власти, но пока об этом не говорит. По его мнению, главарь ЧВК вряд ли ограничится расправой с министром обороны РФ Сергеем Шойгой или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Эксперт считает, что Пригожин поставил на карту все и пойдет до конца.

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Военный переворот в России - что известно

В ночь на 24 июня 2023 гола "вагнеровцы" выдвинулись на Москву для борьбы с военным руководством Российской Федерации. В связи с этим московские власти объявили о начале контртеррористической операции

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина "изменой", после чего уехал из Москвы.

При этом министерство иностранных дел РФ сообщило, что "попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе" и предостерегло Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих целей.

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