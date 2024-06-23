Спустя год после мятежа "вагнеровцев" эксперты оценили возможность повторения вооруженного восстания в РФ и "наследие", оставшееся после гибели Пригожина.

По состоянию на июнь 2024 года в лагере "Группы Вагнера " в Беларуси могут находиться от 100 до 200 наемников. Об этом рассказал DW представитель Belpol (в организацию входят бывшие белорусские силовики).

Отмечается, что официально основной базой для ЧВК "Вагнер" в настоящее время является Беларусь - лагерь рядом с селом Мель в Могилевской области. Там некоторое время находилась большая часть наемников после загадочной гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом большинство из "вагнеровцев" находятся в отряде "Гром" (подразделение белорусского МВД).

По данным СМИ, бывших "вагнеровцев" сейчас активно нанимает "Африканский корпус" - новое военное формирование, подчиняющееся Главному управлению Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), имеющее базы в Ливии и Судане.

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Мятежи вроде прошлогоднего могут повториться из-за "институциональной дисфункции российских силовых ведомств", считает эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК Павел Лузин.

"Люди там не выполняют свой служебный долг, они начинают шевелиться только по приказу", - говорит эксперт, приводя пример теракта в "Крокус Сити Холле".

"Поход" вагнеровцев на Москву: последние новости

В РФ задерживают соратников Евгения Пригожина к годовщине его похода на Москву. "Операцию" проводят в разных городах.

Как сообщили росСМИ, ФСБ проводит "большую спецоперацию" в отношении близких соратников Пригожина к годовщине так называемого "марша справедливости" ЧВК "Вагнера" на Москву, который начался 23 июня 2023 года.

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