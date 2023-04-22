20 апреля российский Су-34 случайно "уронил" на головы жителей бомбу, которая предназначалась украинцам.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил об уничтожении авиабомбы, которую сегодня обнаружили на территории Белгорода после "ошибки" российского Су-34.

Речь идет о злополучном 20 апреля. В этот день российский бомбардировщик "уронил" на головы белгородцам бомбу, которая предназначалась украинцам. О расправе над отечественным взрывным устройством Гладков сообщил россиянам в Telegram и показал видео.

"Уничтожение взрывоопасного предмета произведено", - написал он.

В Белгороде находят бомбы после "авианалета" Су-34

Напомним, что сегодня на территории Белгорода россияне нашли "подарок" от Минобороны РФ - неразорвавшуюся бомбу, которую уронил российский Су-34 20 апреля. В связи с этим в городе началась массовая эвакуация. Тогда Гладков анонсировал, что саперы собираются расправиться с опасным боеприпасом уже сегодня, на одном из местных полигонов.

Позже стало известно, что речь идет о бомбе ФАБ-500. Из-за нее в городе ввели режим Чрезвычайного положения.

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