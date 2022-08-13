Провал российской военной стратегии в Украине - "на лицо", считает оккупант.

Российский ФСБшник, террорист Игорь (Стрелков) Гиркин высказался о грядущем поражением РФ в войне против Украины и выдвинул три предложения.

Бывший главарь "ДНР" заявил в Telegram, что "третий эффективный" этап войны против Украины, которую РФ называет "спецоперацией", "оказался ещё более неуспешным, чем "второй конкретный".

"Гораздо более неуспешным, так как всех успехов - несколько сел в предполье главной полосы обороны противника. … До 11 сентября ни "освободить" целиком территорию "ДНР", ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится. Вопрос вскоре встанет так: "как имеющимися силами удержать уже занятое". Провал российской военной стратегии в Украине - "на лицо", - сетует преступник.

Гиркин заявил, что больше не призывает к отставке "фанерного маршала" Сергея Шойгу и не призывает "начать воевать всерьез".

"В данной связи у меня есть три предложения: расстрелять все политбюро; перекрасить Кремль в "жовто-блакитный" цвет; начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах", - написал он.

Ранее террорист Гиркин признал, что HIMARS значительно превосходит "Смерч" и "Ураган".

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