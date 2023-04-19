Российские полицейские якобы сливали данные высокопоставленных силовиков РФ украинцам.

Волна обысков и увольнений прокатилась полицейскими участками Москвы. Сотрудники ФСБ якобы ищут источники крупного "слива" в интересах Украины.

Источник ТАСС рассказал, что проверки проводятся в Управлении внутренних дел по Центральному админокругу и в районных отделах. Это якобы связано с утечкой данных российских силовиков. По его словам, полицейские по запросам за деньги выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были в том числе граждане Украины.

Пропагандистский РБК пишет, что оперативные мероприятия прошли практически во всех отделах полиции Центрального округа. Силовики проводили "выемки документации и компьютерной информации". Неизвестные якобы могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные.

Видео дня

The Moscow Times, в свою очередь, сообщил, что в полиции Москвы уже даже начались массовые увольнения, среди уволенных по собственному желанию - начальник отдела полиции по Арбату. Также заявление на увольнение написал и заместитель начальника Управления внутренних дел по Центральному админокругу - начальник полиции Алексей Щипов.

Пропагандисты утверждают, что российские полицейские давно занимались платными "пробивами" для клиентов из интернета - и этим воспользовались украинцы, регулярно оформлявшие заказы на сведения о силовиках, судьях и спецсубъектах.

Что происходит в России - главное

Накануне Путин подписал закон о введении электронных повесток. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале госуслуг.

В случае неявки в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки гражданину будет запрещено быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость, регистрировать автомобиль и управлять им, а также получать кредиты.

Тем временем на Стрелкова-Гиркина нажаловались неизвестные "русские патриоты". Теперь представителя ГРУ проверят на закон о "дискредитации армии РФ".

Уже известно, что в России будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии". Соответствующие поправки в законодательство утвердила Госдума.

А в российской колонии избили оппозиционера Алексея Навального и пообещали открыть против него новое уголовное дело.

Вас также могут заинтересовать новости: