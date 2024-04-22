Он заявил, что воевал бы за Соединенные Штаты, поскольку там уважают военнослужащих.

Российского блогера из Краснодарского края заставили написать заявление на заключение контракта о прохождении военной службы после слов о том, что он не собирается "умирать за такое государство".

В сети публикуют фрагмент стрима, на котором мужчина спорит с кем-то о необходимости идти на войну. "Только кладбища увеличиваются в Анапе. И "героев России" слишком много. Не, я умирать не буду. За такое государство не хочу. За такое государство, в котором нет помощи, не хочу. За Америку - да. В Америке я воевал бы, там хотя бы уважение есть к военным", - говорит он.

Вскоре было опубликовано видео с извинениями. Россиянин говорит, что его слова "выдернули из контекста", а сам он - бывший военный, который обязательно пошел бы воевать против Украины, если бы не имел проблем со здоровьем.

На другом видео он уже находится в окружении людей в военной форме. Ему говорят, что он "спокойно может пойти служить" по контракту, после чего "приглашают" на медкомиссию и говорят заполнить заявление на службу.

Также российские СМИ сообщили, что 30-летнего блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

Потери России в войне:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 459 530 своих солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовит дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

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