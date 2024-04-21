Противники потеряли десятки единиц техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и за сутки на нашей земле уничтожено 950 российских захватчиков.

Общие потери врага на 21 апреля 2024 года пересекли новую психологическую отметку и теперь составляют примерно 459 530 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. По его сведениям противник также потерял 8 единиц спецтехники, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 38 дронов оперативно-тактического уровня, 23 боевые бронированные машины и 16 танков.

РФ потеряла также такое вооружение:

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41 артиллерийскую систему;

4 средства противовоздушной обороны.

Кроме того, "минусовано" 6 вражеских крылатых ракет.

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Россияне пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, в частности, "горячо" на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Наши воины дают достойный отпор противнику. Россия несет серьезные потери. Отметим, что общие потери РФ на 20 апреля 2024 года составляли примерно 458 580 захватчиков.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщали, что оккупационные механизированные силы добивались "незначительных тактических успехов" на фронте, поскольку защитникам нашего государства не хватало артиллерии.

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