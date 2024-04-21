Полномасштабная война в Украине продолжается, и за сутки на нашей земле уничтожено 950 российских захватчиков.
Общие потери врага на 21 апреля 2024 года пересекли новую психологическую отметку и теперь составляют примерно 459 530 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. По его сведениям противник также потерял 8 единиц спецтехники, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 38 дронов оперативно-тактического уровня, 23 боевые бронированные машины и 16 танков.
РФ потеряла также такое вооружение:
- 41 артиллерийскую систему;
- 4 средства противовоздушной обороны.
Кроме того, "минусовано" 6 вражеских крылатых ракет.
Важные новости Украины - сейчас это стоит знать о войне
Россияне пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, в частности, "горячо" на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Наши воины дают достойный отпор противнику. Россия несет серьезные потери. Отметим, что общие потери РФ на 20 апреля 2024 года составляли примерно 458 580 захватчиков.
В американском Институте изучения войны (ISW) сообщали, что оккупационные механизированные силы добивались "незначительных тактических успехов" на фронте, поскольку защитникам нашего государства не хватало артиллерии.