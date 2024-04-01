Киев сталкивается с нехваткой оружия и боеприпасов, поскольку западные союзники тянут относительно нового финансирования и военной помощи.

Крылатые авиабомбы весом до 1500 килограммов наносят разрушительное воздействие, где бы их ни использовали. Киев борется с ними как может, но нуждается, чтобы западные союзники активизировались и предоставили больше оружия, ПВО и боеприпасов. Об этом пишет Том Уотлинг в материале для Independent.

Автор отмечает, что причины недавних наступлений России на Востоке Украины многогранны - Киев сталкивается с нехваткой оружия и боеприпасов, поскольку западные союзники тянут с новым финансированием и военной помощью.

"Недавно модифицированные Москвой боеголовки FAB-1500 (количество связано с их весом в килограммах) наносят большой вред. Украина также использует управляемые бомбы, подобные FAB, известные как система боевых боеприпасов прямого нападения (JDAM), но американского оружия гораздо меньше", - говорится в статье.

Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве, описывает FAB как менее эффективное, чем JDAM, но гораздо более дешевое оружие, которое, в конце концов, гораздо легче доступно для российских войск, чем JDAM для Украины.

"По сути, это тупые неуправляемые бомбы советской эпохи с умными крыльями, добавленными к ним, чтобы атаковать неподвижные цели с определенной степенью точности. Бомба также может быть скорректирована с помощью спутниковой или лазерной навигации, повышая ее точность", - говорит Форман.

Отмечается, что есть несколько причин, почему эти бомбы оказываются такими смертоносными. Во-первых, их взрывное воздействие является значительным по сравнению с артиллерией и боеприпасами, которые тем или иным образом используются на линии фронта, благодаря их размеру и весу.

Во-вторых, ими можно стрелять с расстояния около 40 км, а это означает, что Украина вынуждена использовать ракеты-перехватчики большего радиуса действия, которые меньше. Модификации этих старых бомб дешевые в исполнении.

"Россия, несомненно, имеет потенциал производить больше комплектов планирующих бомб для старых бомб серии FAB, чем Украина может пополнять запасы своих наземных самолетов и ЗРК", - говорит старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

Война в Украине - последние новости

В воскресенье, 31 марта, российская захватническая армия ударила по Харькову. По предварительным данным, в городе есть попадания.

В 21:50 в области объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины дважды предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на Харьковщине. В сети сообщили, что в городе прогремел взрыв.

Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" рядом с жилой застройкой в центральном районе города.

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